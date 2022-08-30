Бирюков: Все столичные водохранилища достаточно наполнены для бесперебойного водоснабжения города

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Несмотря на продолжительную экстремальную жару, все водохранилища столичной системы наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Аномальная летняя жара не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой. В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок — на 79 процентов и 83 процента соответственно, — рассказал он.

По словам заммэра, созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий. Подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

— Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле, — отметил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости изменяются дозы реагентной обработки, вводится дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, а также увеличивается периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.

До этого сообщалось, что на московских очистных сооружениях поверхностного стока в 2022 году высадили свыше пяти тысяч водных растений для экофильтрации.