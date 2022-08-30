Что изменится в прохождении техосмотра с 1 сентября

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Уже через несколько дней в России вступают в силу очередные изменения в процедуре проведения техосмотра. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем именно будут состоять эти поправки и с чем они связаны.

Процесс упростят

В конце 2021 года регулярный техосмотр перестал быть необходимым для подавляющего большинства автовладельцев. Теперь в обязательном порядке проходить его должен только коммерческий транспорт: такси, автобусы и грузовики. Также техосмотр будет нужен при перерегистрации автомобиля старше четырех лет, проведении тюнинга и замене основных узлов. Кроме того, российская диагностическая карта понадобится для въезда в страны Евросоюза.

Начиная с 1 сентября процедуру ждут очередные изменения, которые еще больше упростят жизнь водителям. Так, владельцам транспортных средств больше не придется при прохождении техосмотра предъявлять огнетушители, знаки аварийной остановки и аптечки. Это связано с тем, что данные предметы необходимы только непосредственно на дороге, а не во время оценки состояния машины.

Уберут сразу 27 пунктов

Согласно новым нормативам, незначительные течи рабочих жидкостей и масел больше не будут влиять на итоги техосмотра. С такими неисправностями владельцу все равно выдадут диагностическую карту. Вместо 82 пунктов в списке проверяемых параметров останется только 55. Убранные пункты либо слишком сложны для проверки в условиях станций техобслуживания, либо дублируют другие, либо не оказывают критического влияния на безопасность.

В частности, теперь во время техосмотра не будут осматривать повреждения и коррозию на шлангах и трубопроводах, оценивать шумность выхлопа и эффективность работы противоугонной системы. Некоторые изменения коснутся методики осмотра: например, остаточная глубина рисунка протектора не будет измеряться, вместо нее начнут учитывать его высоту. Исправность дворников продолжат проверять, но перестанет оцениваться работа стеклоомывателей.

Более важные для автомобиля агрегаты по-прежнему будут осматривать, поэтому готовиться к техосмотру все равно придется достаточно тщательно. При наличии подтеков тормозной жидкости, проблем с рулевым управлением, дефектов ремней безопасности, трещин на лобовом стекле или неисправности звукового сигнала диагностическую карту не дадут.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли в свете новых правил приобретать машину с уже пройденным техосмотром.