Ефимов: Число малых и средних предприятий в Москве выросло на шесть процентов

Фото: Пресс-служба

В Москве на начало августа 2022 года было зарегистрировано более 772,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на шесть процентов больше, чем год назад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На начало августа 2022 года в реестр субъектов МСП столицы внесено 416,5 тысячи компаний и 356,3 тысячи индивидуальных предпринимателей. По сравнению с августом прошлого года юридических лиц стало больше на 2,1 процента, а индивидуальных предпринимателей — на 11,1 процента, — сказал он.

Заммэра добавил, что увеличилось и число занятых в сфере МСП: по последним данным, в этом секторе работают 3,2 миллиона человек, включая индивидуальных предпринимателей.

По словам Ефимова, наиболее широко малый и средний бизнес представлен в сфере торговли. В этот список входят также профессиональная, научная и техническая деятельность, а также сфера операций с недвижимостью. В целом на пять самых популярных отраслей, куда вошли также строительство и деятельность в области информации и связи, на начало 2022 года приходилось почти 70 процентов малого и среднего бизнеса столицы.

Среди юридических лиц наиболее популярны оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, а также строительство зданий. Среди индивидуальных предпринимателей популярностью пользуются розничная торговля, операции с недвижимым имуществом и транспортная сфера, резюмировал Ефимов.

17 августа председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому МСП будут выдаваться льготные кредиты на перестройку и развитие производства под 4,5 и 3 процента годовых.