Москва набирает специалистов для работы в новых скоропомощных комплексах

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москве требуется две тысячи специалистов на должности врачей, среднего медицинского, а также немедицинского персонала для работы в скоропомощных комплексах (ССК). Об этом во вторник, 30 августа, сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Каждый год в стационарах Москвы спасают жизни более чем миллиону экстренно поступивших пациентов. Чтобы повысить качество и эффективность этой работы, мы вместе с медицинским профессиональным сообществом столицы разрабатываем новый стандарт экстренной помощи пациентам, — отметила она.

Анастасия Ракова уточнила, что набор персонала ведется в новые ССК, которые откроются на базе шести крупнейших московских больниц: городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова, Боткинской больницы, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Анастасия Ракова рассказала, что во всех 30 московских стационарах экстренной помощи введена цифровая система оценки состояния пациентов, в ближайшем будущем такую систему планируется использовать в шести скоропомощных стационарных комплексах столицы.