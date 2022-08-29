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Цифровую систему оценки состояния пациентов внедрят в скоропомощных стационарах Москвы

Георгий Соланович
Город
Цифровую систему оценки состояния пациентов внедрят в скоропомощных стационарах Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Цифровая система оценки состояния пациентов внедрена во всех 30 московских стационарах экстренной помощи, в ближайшем будущем такую систему планируется использовать в шести скоропомощных стационарных комплексах столицы. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 29 августа.

— Врачи оценили удобство и эффективность инструмента — он помогает оперативно определить пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Кроме того, мы будем использовать сервис во всех шести скоропомощных стационарных комплексах, которые станут центрами оказания экстренной и неотложной помощи в соответствии с лучшими мировыми стандартами, — заявила Ракова.

По ее словам, система определяет степень тяжести состояния пациента на основе клинических алгоритмов. На весь процесс уходит не более пяти минут. Уровни приоритетности оказания медпомощи отмечаются цветом от красного (тяжелое состояние) до зеленого (пациент стабилен).

Ракова уточнила, что инструмент не заменяет врача, а выступает его помощником. При этом система интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что стационарные комплексы начнут работать на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а также больниц имени Боткина, Вересаева, Филатова, Буянова и больницы № 1 имени Пирогова.

10 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве планируется сдать более 40 объектов здравоохранения по итогам года.

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