Собянин сообщил, что в Москве планируется сдать более 40 объектов здравоохранения по итогам года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице продолжается работа по расширению количества объектов здравоохранения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 августа.

— С 2011 года в столице открыли около 100 городских, федеральных и частных объектов медицины. Сейчас в адресную инвестиционную программу включено свыше 70 новых медицинских зданий. Всего в этом году планируем сдать больше 40 различных объектов здравоохранения, — сказал он.

Мэр столицы добавил, что, помимо открытия новых учреждений, приводят в порядок корпуса Боткинской больницы, Морозовской детской больницы и так далее. Кроме того, в городе продолжаются работы в рамках проекта комплексного капитального ремонта поликлиник по новому стандарту.

Глава города отметил в своем Telegram-канале, что одной из важнейших задач правительства является создание доступной медицинской помощи для москвичей. Кроме того, проводятся работы по повышению качества лечения.

До этого Сергей Собянин заявил, что, несмотря на экономические сложности, столичное правительство продолжит развитие программы паллиативной помощи горожанам. Планируется, что в рамках программы в столице расширится оказание паллиативной помощи взрослым и детям по модели «хоспис на дому».