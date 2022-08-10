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Собянин: Москва продолжит программу развития современной паллиативной помощи

Александр Афонин
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Собянин: Москва продолжит программу развития современной паллиативной помощи
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Не смотря на экономические сложности, столичное правительство продолжит развитие паллиативной помощи горожанам. Об этом в среду, 10 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Программу составили несколько лет тому назад, последовательно движемся по ней. Это и стационарная паллиативная помощь в клиниках, и в таких центрах-хосписах. И конечно, очень важно развивать помощь на дому, — сказал он.

Планируется, что в рамках программы в столице расширится оказание паллиативной помощи взрослым и детям по модели «хоспис на дому». Горожан обеспечат медицинскими изделиями, лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания.

Глава города добавил, что сегодня подходит к концу реконструкция новых корпусов Центра паллиативной помощи. По его словам, на данный момент специалисты завершили работы в трех зданиях центра. Им предстоит привести в порядок еще три корпуса, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Сергей Собянин сообщил, что с начала года в Москве введено шесть миллионов квадратных метров недвижимости. Кроме того, рабочие завершили проходку тоннелей Большой кольцевой линии метро.

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