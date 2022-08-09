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Собянин подвел итоги работы стройкомплекса за первую половину года

Евгений Белоусов
Город
Собянин подвел итоги работы стройкомплекса за первую половину года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С начала года в Москве введено шесть миллионов квадратных метров недвижимости, а также была завершена проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом во вторник, 9 августа, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— В работе — 29 новых станций метро. В июне достроили железнодорожную линию до северного терминала Шереметьево и открыли новый терминал для «Аэроэкспресса». До конца года планируем завершить строительство трех новых и реконструкцию семи железнодорожных станций для МЦД. Из них уже открыты станции Печатники D2 и Минская будущего D4, — заявил он.

По словам Собянина, ключевым дорожным проектом города на ближайшие годы остается строительство Московского скоростного диаметра.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Также с начала года в Москве появилось 37 новых школ, детсадов, медицинских учреждений, культурных и спортивных объектов. Так, были завершены реконструкция стадиона «Москвич» и строительство Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках».

Кроме того, в центре внимания столичных властей остается программа реновации жилья. Основная задача — создание комфортной и сбалансированной городской среды, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что за последние годы на территории столичного района Некрасовка специалисты возвели 17 детсадов и школ. По словам мэра, в настоящее время на стадии строительства находятся еще шесть объектов.

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