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Собянин рассказал о благоустройстве района Некрасовка

Лейла Алиева
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Собянин рассказал о благоустройстве района Некрасовка
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

За последние годы на территории столичного района Некрасовка специалисты возвели 17 детсадов и школ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 8 августа.

— Некрасовка — один из самых молодых районов Москвы. И, конечно, вопрос по образовательным и спортивным объектам очень актуален. Мы видим эту ситуацию и ведем большую программу строительства детских учреждений, — отметил он.

По словам мэра, в настоящее время на стадии строительства находится еще шесть объектов, один из которых — садик на улице Лавриненко, который будет введен в эксплуатацию в сентябре этого года.

Кроме того, специалисты провели работы по реконструкции детско-взрослой поликлиники и построили подстанцию скорой помощи. Также в рамках программы «Мой район» приведены в порядок некоторые бульвары, скверы и десятки дворов, уточнил мэр в своем Telegram-канале.

В 2023 году на территории района также введут в эксплуатацию дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного ТПУ. Уточняется, что в трехэтажном здании построят два плавательных бассейна, ледовую арену, универсальный игровой зал, тренажерный, гимнастический и хореографический залы, а также зал единоборств.

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