Собянин: Строительство Дворца спорта «Некрасовка» завершится в 2023 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного ТПУ введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

— В огромном районе Некрасовка, в котором проживает около 100 тысяч человек, нет ни одного спортивного объекта. Это полное безобразие. Поэтому мы решили построить не просто какой-то проходной ФОК, а настоящий дворец спорта вместе с ледовой ареной, бассейном, игровыми залами и так далее. Здесь будут заниматься около 12 видами спорта, — рассказал он.

По словам генерального директора компании-подрядчика АНО «РСИО» Ильгиза Хайрутдинова строительство завершат в этому году, а в 2023 году его передадут в эксплуатацию.

Уточняется, что в трехэтажном здании построят два плавательных бассейна, ледовую арену, универсальный игровой зал, тренажерный, гимнастический и хореографический залы, а также зал единоборств. Также на территории появится зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скейт-парк, шахматный клуб, конференц-зал и кафе. На прилегающей территории обустроят площадки для занятий воркаутом, игры в футбол, волейбол и баскетбол.

В настоящее время здание готово на 80 процентов.

Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Северном Бутове к третьему кварталу 2023 года. Комплекс будет называться «Качаловский». Сейчас специалисты уже завершили монолитные работы и устраивают фасад и кровлю будущего здания.