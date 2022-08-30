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В Москве началась подготовка цветников ко Дню города

Георгий Соланович
Город
В Москве началась подготовка цветников ко Дню города
Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты в Москве приступили к подготовке цветников к празднованию Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы во вторник, 30 августа.

— В преддверии дня рождения столицы наши специалисты дополнят клумбы в центральных районах и вдоль основных магистралей однолетними и многолетними цветами. Еще пышнее и красочнее станут цветники у Большого театра, в Парке Победы на Поклонной горе, Пушкинском сквере, на Манежной площади, ВДНХ, Новом Арбате и вдоль проспекта Мира, Рублевского шоссе, Кутузовского и Волгоградского проспектов, Каширского шоссе, — отмечается в Telegram-канале Комплекса.

Уточняется, что в клумбы посадят бегонии, петунии, бархатцы, лилейники, шалфей, эхинацея. Эти цветы не боятся резких перепадов температур и легко переносят дождь и жару.

22 августа сообщалось, что сотрудники ГБУ «Гормост» ко Дню города очистили бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чашу фонтана «Поющий журавль». Сооружение представляет собой чашу неправильной формы, которая имитирует пруд. В центре экспозиции находится журавль.

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