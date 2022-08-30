Автоэксперт назвал недостатки иранских машин

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Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рассказал, стоит ли россиянам обращать внимание на автомобили из Ирана во время выбора новой машины.

По мнению специалиста, уровень оснащенности, который обещает иранский производитель для рынка РФ, сравним с минимальной комплектацией российского автопрома. Эксперт пояснил, что иранские машины могли бы стать конкурентом российским автомобилям, если бы не малый объем выпуска и отсутствие дилерской сети.

— Я не думаю, что эти машины будут иметь успех в России. Второе пришествие иранского автопрома в Россию будет похоже на первое. Большой кусок рынка они не откусят. Эти автомобили не могут конкурировать с китайскими машинами, даже в малых комплектациях, — отметил он в комментарии Nation News.

Правила технического осмотра автомобиля будут изменены с 1 сентября. Нововведение сократит количество обязательных пунктов проверки с 88 до 55 параметров. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли приобретать машину с уже пройденным техосмотром.