Москвичи проголосуют за лучшие названия для улиц и станций метро столицы

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В проекте «Активный гражданин» началась серия голосований, посвященных выбору названий для станций столичного метрополитена и улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 30 августа.

Уточняется, что всего участникам проекта предложат пройти 16 голосований. Четыре из них уже открыты, остальные 12 станут доступны в течение двух недель.

На данный момент москвичи могут выбрать названия станции метро, которая откроется в составе Солнцевской линии, сквера в районе Хамовники, Проектируемого проезда № 2095, а также конечной станции будущей Троицкой линии метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 августа сообщалось, что новый выпуск «Большой викторины» стартовал в проекте «Активный гражданин». Участники должны будут ответить на восемь вопросов о старейшем кинотеатре Москвы «Художественный». Фильмы шли в залах кинотеатра даже во время Великой Отечественной войны.

23 августа стало известно, что в течение двух месяцев в спецпроект «Лето активного гражданина» поступило свыше 2,2 миллиона мнений жителей столицы. Отмечается, что со всеми 14 тематическими голосованиями и их результатами можно ознакомиться на специальном сайте.