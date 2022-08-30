Москвичи смогут потратить баллы «Миллиона призов» на посещение парка развлечений

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Участники онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут с 9 по 11 сентября, смогут потратить баллы акции «Миллион призов» на товары для детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики во вторник, 30 августа.

— Среди партнеров программы «Миллион призов» есть несколько магазинов детских товаров, где москвичи могут приобрести за баллы все необходимое для школы, например бархатную бумагу для урока технологии или меч для роли принца в школьном спектакле, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что москвичи с детьми также смогут потратить баллы «Миллиона призов» на посещение театров, музеев и парка развлечений.

Кроме того, москвичи смогут обменять выигранные баллы на билеты в 18 столичных музеев и 22 театра. Для этого участникам акции необходимо авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru, перейти на страницу «Поощрения» и выбрать категорию #ВыбираемВместе2022.

Конкурс «Миллион призов» начнет работу в сентябре. «Вечерняя Москва» решила узнать у двух победителей конкурса прошлых лет, какие эмоции они испытали, узнав, что стали обладателями столичных квартир.