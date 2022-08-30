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Москва выставила на торги 35 помещений для ведения бизнеса

Александр Афонин
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Москва выставила на торги 35 помещений для ведения бизнеса
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

Столица выставила на торги 35 нежилых помещений под ведение бизнеса на юге, юго-востоке и юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 30 августа.

— Москва выставила на торги 35 нежилых помещений площадью от 22,8 до 591,8 квадратного метра. На юге столицы представлено восемь объектов, на юго-востоке — 10, на юго-западе — 17. Все лоты имеют свободное назначение и могут быть использованы под коммерческие и торговые объекты, — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Прием заявок на участие в аукционе окончится в период с 30 августа по 15 сентября. Сами торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг» и пройдут в сентябре. Точная дата не уточняется, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на городских аукционах представлены пять земельных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, на востоке Москвы и в ТиНАО. Участвовать в торгах по продаже могут только физические лица.

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