МИД России пообещал Прибалтике асимметричные меры в ответ на снос памятников

Фото: МИД РФ

Политика стран Прибалтики в отношении России напрямую влияет на состояние двусторонних отношений, что может вызвать ответные асимметричные меры Москвы. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД во вторник, 30 августа.

— Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию, и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия продолжит оказывать асимметричные ответные меры. В первую очередь они затронут политическую и экономическую сферы. В пресс-службе добавили, что ответственность за происходящее лежит на лидерах стран Прибалтики.

24 августа сообщалось, что посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги. Дипломатическая миссия потребовала от Риги остановить «полицейский произвол» и преследование жителей, высказывающих свое мнение.