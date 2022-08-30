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Донорские акции пройдут в Москве в сентябре

Георгий Соланович
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Донорские акции пройдут в Москве в сентябре
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Открытые мероприятия по пополнению банка крови пройдут на территории культурных учреждений Москвы 8 и 21 сентября в рамках Всероссийской акции «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора». Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы во вторник, 30 августа.

Так, 8 сентября донорская акция пройдет в «Есенин-центре». Принять участие в ней могут все желающие, потребуется предварительная регистрация.

— Доноры, волонтеры и медики смогут поучаствовать в культурной и просветительской программе, получить донорские сувениры, бесплатно посетить экспозиции «Есенин-центра», в том числе выставку «Шагал Есенин», — добавили организаторы мероприятия.

21 сентября донорская акция пройдет на территории Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское». В ней также могут поучаствовать все желающие.

На мероприятии будет работать Донорпочта, где каждый желающий подпишет открытку с добрыми словами донору или пожеланиями выздоровления пациентам. Письма передадут донорам и пациентам столичного региона. Помимо этого, все, кто сдадут кровь, получат тематические сувениры от организаторов акции.

18 августа сообщалось, что более 60 сотрудников Росгвардии в Москве приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу» и сдали свыше 25 литров крови.

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