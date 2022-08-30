«Раскол в ЕС»: почему страны Западной Европы перестанут оказывать военную поддержку Украине

Фото: Минобороны РФ

Статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Меллер заявила, что немецкое правительство исключает возможность переброски военнослужащих стран Евросоюза на Украину. Однако военные ЕС уже принимают участие в конфликте в качестве советников по западному вооружению. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

— Подобное заявление Минобороны ФРГ в большей степени носит политический характер, причем внутриполитический. Основная цель заключается в демонстрации того, что ЕС не втягивается в конфликт на Украине, все европейские страны ограничиваются лишь поставками помощи. Однако это неправда. Хорошо известно, что военнослужащие НАТО, в том числе Германии, оказывают помощь украинским солдатам в освоении западного вооружения. Те же немецкие гаубицы PzH 2000 без европейских советников использоваться не могут. В ближайшее время на Украину ожидается поставка ЗРК (зенитно-ракетный комплекс — прим. «ВМ») IRIS-T. Наверняка, и там будут принимать участие советники из Германии, — разъяснил он.

При этом эксперт уверяет, что подобное заявление связано с урегулированием ситуации, поскольку в ЕС нарастает недовольство.

— Нужно учитывать, что ситуация в Германии ухудшается из-за санкций в отношении России. В связи с этим Евросоюзу надо продемонстрировать своему населению, что они не втягиваются в конфликт. Так скажем, для успокоения народа. Для того чтобы они не вышли на улицы, их пытаются убедить в правильности действий европейских политиков, — отметил специалист.

Однако ситуация в дальнейшем может измениться, поскольку в позиции Евросоюза стоит ожидать раскол.

— Такие слова Меллер могут повлиять на взаимоотношения стран ЕС и Украины, а также дальнейшие поставки. Киевский режим просит все больше и больше оружия. Кроме того, Украина приурочила так называемое наступление к пражской встрече стран ЕС. Тем самым Киев показывает, что им нужно еще больше оружия и больше денег. Страны Запада в свою очередь к этому относятся все больше скептически, поскольку у них ухудшается внутриэкономическое положение. Помимо этого, представители западных стран Европы заявляли об истощении своих военных запасов. Однако Польша, Прибалтика и Румыния требуют оказания помощи Украине, — сказал он.

Западные страны континента все больше понимают, что полноценная поддержка украинцев приведет к серьезному кризису в Европе, уточнил Кнутов.

— Западноевропейские государства пытаются отвязаться от массовых поставок оружия киевскому режиму. Во-первых, они не хотят допустить военной эскалации, которая, возможно, переведет Европу в полноценную войну. В дальнейшем подобное приведет к появлению НАТО в конфликте и войне с применением тактического оружия, а после к всеобщей ядерной войне. В данном случае страны Западной Европы ведут себя более взвешенно. Но восточноевропейские государства поддерживает Вашингтон, заставляя их проводить курс на войну до последнего украинца. Я думаю, что на данном этапе раскола в ЕС нет, однако он намечается. Он проявится, скорее всего, зимой. В этот момент в Европе возникнут серьезные проблемы с ценами на газ и электроэнергию. Это все может привести к значительным потрясениям, которые выльются в массовые беспорядки и возможную смену правительства, — заявил эксперт.

Собеседник «ВМ» уверен, что западноевропейские страны пытаются готовить общественное мнение к тому, что киевский режим должен переходить к процессу переговоров с Россией.