«Естественное истощение»: эксперт Юшков объяснил, почему Великобритания не переживет энергокризис

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The Times пишет, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена существенно нарастить добычу нефти на месторождениях Соединенного Королевства в Северном море для борьбы с энергокризисом. Однако это невозможно, поскольку процесс освоения нового месторождения может занять около пяти лет. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Подобные намерения не повлияют никоим образом на энергокризис в Великобритании, это не более чем популизм. Само заявление носит чисто политический характер. Смысл в том, чтобы успокоить свое население. Сейчас подорожание электроэнергии в Великобритании касается всех жителей. Консерваторы тем самым пытаются заработать политические очки. Однако в реальности все намного сложней, — разъяснил он.

Эксперт уверяет, что в первую очередь злую шутку с британцами сыграет время, поскольку освоение любого месторождения является долгой процедурой.

— Во-первых, даже в случае наличия больших месторождений в Северном море на все работы уйдет около пяти лет. Это долгий инвестиционный цикл, поскольку в первую очередь нужно выдать лицензию на поиск месторождений. Трудность уже заключается в моменте нахождения такой компании. Работа предполагает вкладывание инвестиций, принятие инвестиционных решений. Возможно, что лет через пять появляется первый газ или нефть. Для всего этого нужно построить буровые, прорубить скважины, речную платформу поставить и так далее. Сейчас это никак не поможет британцам пережить энергокризис, — отметил специалист.

Кроме того, Юшков заявил, что на британском направлении нефтедобычи не осталось больших месторождений. Эксперт напомнил, что действующие скважины уже постепенно начинают истощаться.

— Во-вторых, в Северном море не осталось как таковых крупных месторождений. Там работы ведутся давно в британском и норвежском секторах. И у всех у них одинаковая проблема — истощение ресурсной базы. Все, что можно было, уже открыли. Все основные месторождения находятся в стадии естественного истощения. Все очень хорошо изведано там. Если что-то откроют, то что-то мелкое или среднее. И далеко не факт, что коммерческие компании заинтересуются подобным проектом, поскольку в него придется вкладывать много средств. Кроме того, Европа не отказывается от своей климатической риторики. Они будут взвешивать риски. Возможно, что британцам просто запретят продавать энергоресурсы в силу появления климатической риторики, — сказал он.

Собеседник «ВМ» считает, что все компании скептически относятся к проектам в Северном море. По его словам, это попытка продемонстрировать, что у тебя есть решение проблемы, когда такового на самом деле нет.