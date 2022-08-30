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«Пошло небольшое восстановление»: эксперт оценил ситуацию на российском авторынке

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Пошло небольшое восстановление»: эксперт оценил ситуацию на российском авторынке
Фото: depositphotos

Российский авторынок в начале года сильно просел, однако благодаря выгодным кредитным условиям продажи потихоньку растут. Кроме того, выбор автомобилей есть: из России ушли далеко не все бренды, взамен ушедших на рынок приходят новые. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Собеседник «ВМ» отметил, что вступившая в действие программа льготного кредитования при поддержке государства поможет увеличить спрос.

— Эта программа существует примерно до 2023 года (с возможностью продолжения) и рассчитана примерно на 250 тысяч машин. Конечно, это поможет подхлестнуть спрос. Рынок просел до самого дна, которое может быть, и сейчас пошло небольшое восстановление. Пока рано говорить, что тренд сохранится: нужно выждать еще немного, чтобы посмотреть на эту динамику, — заметил Баканов.

В ближайшее время не стоит ожидать восстановления рынка до значений, которые были в начале года, уверен специалист. Однако российский потребитель уже отошел от шока и готов вновь задуматься о покупке автомобиля, уточнил специалист.

При этом выросшие цены тормозят восстановление рынка, отметил Баканов.

— Не все могут себе позволить купить «Ниву» за миллион — люди готовы, может быть, за 700 тысяч. То же самое касается других машин. Никто не хочет покупать Hyundai Creta за 3 миллиона, но за 1,8–2 миллиона — более-менее реально. Инфляцию никто не отменял, поэтому пока не вижу предпосылок для снижения цен. Машины всегда дорожали, если не считать праздничных скидок, — рассказал автоэксперт.

Дефицит на рынке наблюдается в основном в сегменте авто стоимостью от миллиона до двух с половиной миллионов рублей, отметил специалист. К такой ситуации сначала привел коронавирус, затем — напряженная геополитическая обстановка. Сильнее всего дефицит ощущается в массовом секторе: раньше там были и седаны, и кроссоверы — все они резко подорожали. Это больно ударило по относительно платежеспособной части населения, которая намечала себе покупку машины и сейчас отказалась от таковой из-за роста цен, пояснил Баканов.

Выбор машин на рынке есть, заметил собеседник «ВМ».

— У нас есть корейские Hyundai и Kia, которые продолжают продавать машины и с рынка не уходили. Есть запасы машин из Европы и Японии, но пока их продают очень неспешно. И новые машины в ближайшее время мы вряд ли увидим. Но даже компании, пострадавшие из-за санкций, не желают уходить. Никто не хочет лишаться российского рынка, поэтому все тянут до последнего и потихоньку распродают остатки, — объяснил автоэксперт.

Специалист подчеркнул: из-за роста цен новые машины себе могут позволить не все, в связи с чем значительно популярнее стала покупка подержанного автомобиля. Данная тенденция будет сдерживать рост рынка новых автомобилей, и он в ближайшее время не будет поспевать за потребностью россиян в машинах, заключил Баканов.

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