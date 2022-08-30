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RS: Трамп хвастался осведомленностью о сексуальной жизни Макрона

Елена Самойлова
В мире
RS: Трамп хвастался осведомленностью о сексуальной жизни Макрона
Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп хвастался в кругу доверенных лиц, что знает пикантные подробности «любовной жизни» президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом во вторник, 30 августа, сообщило издание Rolling Stone.

— Само известие о его существовании вызвало переполох по обе стороны Атлантики. Слова Трампа о «шалостях», якобы присущих Макрону, о которых знает «не так много людей», только усилили тревогу. Как французские, так и американские представители работали над тем, чтобы выяснить, что конкретно есть у Трампа относительно Макрона и правительства Франции, — говорится в материале.

Авторы публикации ссылаются на два анонимных источника. Кроме того, указано, что французские власти осведомлены о высказываниях Трампа и пытаются выяснить, в чем состоит компромат.

По информации издания, один из документов, который агенты ФБР изъяли в ходе недавнего обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго, озаглавлен как «Информация касательно президента Франции». Неизвестно, имеют ли бумаги отношение к личной жизни Макрона, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Трамп хранил в своем поместье во Флориде более 300 документов, содержащих государственную тайну. По данным СМИ, около 150 секретных документов экс-президент передал Национальному управлению архивов и документации США еще в январе.

Дональд Трамп Эммануэль Макрон
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