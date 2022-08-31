Пользователи портала поставщиков смогут получать уведомления на mos.ru

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Пользователи портала поставщиков могут получать уведомления о ходе закупок и других важных событиях на mos.ru. Опция доступна как организациям с корпоративным кабинетом, так и физлицам. Об этом в среду, 31 августа, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— Почти половина поставщиков, зарегистрированных на портале, — пользователи из Москвы и Московской области. Это более 180 тысяч предпринимателей, многие из которых активно пользуются всеми возможностями столичной цифровой экосистемы для бизнеса, в том числе сервисами портала mos.ru, — отметил он.

По словам Лысенко, поставщики теперь могут выбрать наиболее удобный для них ресурс для получения уведомлений: портал поставщиков, электронную почту или mos.ru. Он подчеркнул, что возможно получение уведомлений сразу на трех каналах. Это позволит не пропустить важное сообщение, к примеру, о результатах котировочных сессий или сроках публикации закупок.

Выбрать канал информирования можно в разделе «Настройка получения уведомлений» в личном кабинете портала поставщиков, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с августа 2018 года регионы РФ опубликовали на столичном портале поставщиков 766,8 тысячи закупок на 80,7 миллиарда рублей.