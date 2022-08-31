Кафе на склоне оборудуют в будущем парке «Яуза»

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Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Специалисты приступили к строительству здания кафе, которое расположится на территории будущего парка «Яуза». Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На данный момент подготовлено основание и металлокаркас будущего павильона, также к нему подведены внешние инженерные коммуникации. В помещении возводят стены и разводят внутренние системы освещения, вентиляции, водоснабжения и отведения, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Место для заведения было выбрано неслучайно. Согласно проекту, рельеф местности позволит разместить павильон так, чтобы обеденный зал был обращен в сторону поймы реки Яуза. Кроме того, недалеко от него расположится мост, который свяжет два берега, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 августа сообщалось, что специалисты обустроили современные скейт-парк и памп-трек в пойме реки Яузы. Работы проводились в рамках реализации проекта «Парк Яуза».