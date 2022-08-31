Две сотни пожаров ликвидировали в лесах Подмосковья за август

Фото: МЧС / Рязанская область

Сто восемьдесят девять пожаров ликвидировали в лесах Подмосковья за август, сообщили в областном Комлесхозе. Общая площадь возгораний составила почти 141 гектар.

— Это 67 процентов от общего количества пожаров, произошедших за весь этот год. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года ликвидировано всего 16 пожаров на площади 3,81 гектара, — сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

По словам председателя комитета Олега Баженова, за прошлые сутки в регионе ликвидировали семь возгораний в лесах на общей площади более пяти гектаров. Пожары произошли в Орехово-Зуевском, Ногинском, Егорьевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В настоящее время на большей части территории Московской области 31 августа действует пятый класс пожарной опасности, передает РИАМО.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время в столичном регионе наблюдается стабильная ситуация, несмотря на природные пожары в Рязанской области. Она далека от событий 2010 года, подчеркнул глава города.