Профессор Неймарк рассказал о распространенных заболеваниях предстательной железы

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Предстательную железу по праву называют «вторым сердцем мужчины», так как от ее работы зависит качество мочеиспускания, половая функция и психоэмоциональный настрой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением урологии барнаульской клиники «РЖД-Медицина» Борис Неймарк.

— С возрастом у мужчин, перешагнувших отметку в 50 лет, возможно появление гиперплазии, которая, как правило, обладает доброкачественным характером. Формирование очага гиперплазии сопровождается сдавливанием мочеиспускательного канала и нарушением мочеиспускания, — отметил врач.

По его словам, основной причиной возникновения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, или аденомы простаты, является возрастная гормональная перестройка: снижение мужских половых гормонов и увеличение уровня эстрогенов.

Профессор подчеркнул, что основным симптомом болезни, который вынуждает пациентов обратиться за консультацией уролога, является нарушение качества мочеиспускания. В частности, при аденоме простаты мужчины жалуются на ослабление напора струи мочи, учащенным, малыми порциями мочеиспускании, чувство неполного опорожнения, ночные позывы (ноктурия), а также непроизвольное подтекание мочи.

Для того чтобы уточнить диагноз и назначить адекватную терапию или решить вопрос в пользу оперативного вмешательства, пациенту должна быть выполнена тщательная диагностика, пояснил Неймарк.

Она включает определение уровня простат-специфического антигена (ПСА), который в настоящее время является основным общедоступным неспецифическим онкомаркером, позволяющим провести первичную дифференциальную диагностику между доброкачественным и злокачественным процессом. Кроме того, пациенту проводится трансректальное УЗИ предстательной железы. Этот метод, позволяюет определить размеры предстательной железы, ее структуру, конфигурацию и влияние на состояние мочеиспускательного канала, уточнил врач.

— Если по результатам проведенных диагностических мероприятий есть подозрение на возможный злокачественный процесс, пациентам выполняется биопсия предстательной железы. По результатам морфологического исследования полученной ткани возможно уточнить диагноз и определиться с дальнейшим объемом медицинской помощи, — объяснил ученый.

По его словам, лечение аденомы предстательной железы на ранних стадиях, как правило, не требует госпитализации. В этом случае помогают так называемые альфа-адреноблокаторы — это группа лекарственных препаратов, оказывающих влияние на тонус уретры и простаты и облегчающих процесс мочеиспускания. Медик отметил, что данная лекарственная терапия при отсутствии противопоказаний может приниматься в течение длительного срока.

— При выраженной клинике заболевания, отсутствии эффекта от ранее получаемой терапии, а также при сохраняющемся объеме остаточной мочи, показано проведение оперативного вмешательства, — пояснил профессор.

В хирургии аденомы предстательной железы в основном используется эндоскопический метод вмешательства, выполняющийся через естественные мочевыводящие пути. Это позволяет выписать пациента из стационара в кратчайшие сроки после операции, заключил собеседник «ВМ».