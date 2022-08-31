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Губернатор Подмосковья призвал проработать дополнительные меры для мониторинга пожаров в регионе

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Подмосковья призвал проработать дополнительные меры для мониторинга пожаров в регионе
Фото: mosreg.ru

Аномально жаркий август стал потенциальной угрозой для пожарной безопасности Подмосковья, но спасатели вовремя локализовывали очаги и прибывали на место тушения. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на заседании с силовыми структурами.

Он подчеркнул, что мониторинг и своевременная локализация пожаров привели к тому, что все возгорания в лесах Московской области потушили в короткие сроки. В настоящее время ситуация находится под контролем.

По его словам, несмотря на приближение осени, необходимо заранее предусмотреть дополнительные меры реагирования на пожары, передает «360».

— Сейчас наша задача — в следующие периоды предусмотреть дополнительные технологичные меры мониторинга за лесом. И не допускать каких-либо отклонений по безопасности жизни в регионе, — подчеркнул Воробьев.

Ранее были определены пять самых пожароопасных районов Подмосковья. Ими стали Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино, Коломна и Шатура, передает Царьград.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время в столичном регионе наблюдается стабильная ситуация, несмотря на природные пожары в Рязанской области. Она далека от событий 2010 года, подчеркнул глава города.

Подмосковье Андрей Воробьев Пожары
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