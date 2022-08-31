Ремонт памятника Высоцкому в Москве завершат к концу ноября
Ремонт памятника Владимиру Высоцкому в Москве планируется завершить в конце ноября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия в среду, 31 августа.
— Памятник Владимиру Высоцкому по адресу площадь Петровские Ворота является произведением монументально-декоративного искусства. Буквально на днях начались комплексные ремонтные работы на монументе, — говорится в сообщении.
Монумент уже демонтировали и перевезли на место временного хранения. В настоящее время ведутся работы по переборке гранитных плит амфитеатра и основания памятника.
В департаменте уточнили, что специалисты приведут в порядок бронзовую скульптуру, а также восстановят элементы благоустройства, передает агентство городских новостей «Москва».
До этого сообщалось, что реставрация флигеля усадьбы Снегирева началась в Хамовниках. В настоящее время специалисты устанавливают специальные конструкции, чтобы начать реставрационные работы. Декор фасадов флигеля выполнен в стиле эклектики.