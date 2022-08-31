Фото: прессм-служба прокуратуры Москвы

Прокурор запросил пять лет лишения свободы для владелицы клуба, в котором погибла Софья Конкина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова в среду, 31 августа.

Прокурор попросил признать владелицу клуба Анну Андрианову виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Также государственный обвинитель потребовал взять подсудимую под стражу в зале суда и запросил для нее 5 лет колонии и штраф, в размере 300 тысяч рублей, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с организацией всех спортивных мероприятий.

Софья Конкина, дочь знаменитого актера Владимира Конкина, которая утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов 22 сентября 2020 года. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где она и скончалась.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело.