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Ефимов: Предприятия торговли за 7 месяцев нарастили оборот на 28,1 процента

Елена Самойлова
Город
Ефимов: Предприятия торговли за 7 месяцев нарастили оборот на 28,1 процента
Фото: Пресс-служба

Оборот столичных предприятий торговли в текущих ценах вырос в январе–июле на 28,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — до 4,5 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 1 сентября.

— Наиболее быстрыми темпами росла выручка непродовольственных магазинов: за первые 7 месяцев этого года она увеличилась на 57,2 процента в текущих ценах к январю–июлю прошлого года и составила 3,1 триллиона рублей. Предприятия продовольственной торговли за тот же период нарастили обороты на 5,6 процента — до 783,3 миллиарда рублей, — сказал он.

Уточняется, что в продовольственной торговле обороты достигали максимума в марте. На пике потребительской активности москвичи приобрели продукты на сумму 130,3 миллиарда рублей.

После снижения ажиотажа наблюдались незначительные подъемы и спады потребления. На это повлиял и сезонный фактор: в летний период многие горожане уезжают на отдых.

Так, если в мае оборот продовольственной торговли составил 116,4 миллиарда рублей, то в июле он традиционно снизился — до 105,8 миллиарда рублей. Пик продаж в непродовольственной торговле тоже пришелся на март, тогда он достиг 609,2 миллиарда рублей.

Минимум в 401,2 миллиарда рублей был зафиксирован в апреле. С мая отрасль демонстрирует постепенный умеренный рост: июльский показатель находился на уровне 416,6 миллиарда рублей.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, оборот торговли автомобилями за 7 месяцев составил 588,3 миллиарда рублей. Однако с июня наблюдается небольшое оживление: в этот месяц объемы продаж прибавили 6,9 процента к показателям мая и достигли 66,7 миллиарда рублей.

В июле выручка в результате сезонного затишья чуть снизилась — до 65,2 миллиарда рублей. Постепенный рост активности в торговле автотранспортом связан с запуском льготных кредитных программ на покупку отечественных машин, возобновлением производства на «АвтоВАЗе» и ростом поставок китайских производителей, резюмировал Ефимов.

До этого Ефимов сообщил, что Москва возместила 10 производителям затраты на лизинг и кредиты. Промышленные предприятия могут получить несколько видов субсидий: на возмещение части затрат на лизинг — до 100 миллионов рублей в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования — до 200 миллионов рублей в год, на техническое присоединение к инженерным сетям — до 100 миллионов рублей в год.

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