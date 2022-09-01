Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью

Лейла Алиева
В мире
Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью
Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением провести осенью этого года внеочередные президентские выборы.

— Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы, — отметил он.

Токаев предложил сократить срок полномочий главы государства до одного семилетнего срока. Таким образом, президент планирует значительно снизить риски монополизации власти, укрепить политическую стабильность, а также устойчивость казахстанской модели общественного устройства.

Кроме того, он призвал провести в первой половине следующего года внеочередные парламентские выборы. Изначально выборы в парламент должны были пройти в 2025 году, напомнили в РИА Новости.

В марте Токаев ввел запрет на занятие политических государственных должностей родственниками президента. Также он предложил на законодательном уровне запретить участие лидера страны в деятельности партий для повышения политконкуренции, а также перейти на новую форму правления — президентскую республику с сильным парламентом.

Казахстан Выборы Касым-Жомарт Токаев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте