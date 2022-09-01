Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением провести осенью этого года внеочередные президентские выборы.

— Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы, — отметил он.

Токаев предложил сократить срок полномочий главы государства до одного семилетнего срока. Таким образом, президент планирует значительно снизить риски монополизации власти, укрепить политическую стабильность, а также устойчивость казахстанской модели общественного устройства.

Кроме того, он призвал провести в первой половине следующего года внеочередные парламентские выборы. Изначально выборы в парламент должны были пройти в 2025 году, напомнили в РИА Новости.

В марте Токаев ввел запрет на занятие политических государственных должностей родственниками президента. Также он предложил на законодательном уровне запретить участие лидера страны в деятельности партий для повышения политконкуренции, а также перейти на новую форму правления — президентскую республику с сильным парламентом.