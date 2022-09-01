Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дептранс рассказал о теплоходных маршрутах из Москвы на этой неделе

Лейла Алиева
Город
Дептранс рассказал о теплоходных маршрутах из Москвы на этой неделе
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

На этой неделе теплоходы из Москвы отправятся в Углич, Пермь, Санкт-Петербург, Казань и другие города. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что приобрести билеты можно в офисах туроператоров на Северном речном вокзале.

Так, горожанам предлагают отправиться 2 сентября с Северного речного вокзала столицы в Мышкин, Тверь, Калязин, Углич, Пермь, Санкт-Петербург, а с Южного речного вокзала поехать в Константиново. Кроме того, 3 сентября можно поехать в Ростов, Соловки, Плес, Тутаев, Казань и Астрахань, а 4 сентября — в Санкт-Петербург и Тутаев, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, что первые речные электросуда будут запущены в Москве в тестовом режиме уже в этом году. По его словам, специалисты тестируют причалы, которые проверяются на грузоподъемность и устойчивость к нештатным ситуациям.

Северный речной вокзал Москва теплоход
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте