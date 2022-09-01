Дептранс рассказал о теплоходных маршрутах из Москвы на этой неделе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

На этой неделе теплоходы из Москвы отправятся в Углич, Пермь, Санкт-Петербург, Казань и другие города. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что приобрести билеты можно в офисах туроператоров на Северном речном вокзале.

Так, горожанам предлагают отправиться 2 сентября с Северного речного вокзала столицы в Мышкин, Тверь, Калязин, Углич, Пермь, Санкт-Петербург, а с Южного речного вокзала поехать в Константиново. Кроме того, 3 сентября можно поехать в Ростов, Соловки, Плес, Тутаев, Казань и Астрахань, а 4 сентября — в Санкт-Петербург и Тутаев, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, что первые речные электросуда будут запущены в Москве в тестовом режиме уже в этом году. По его словам, специалисты тестируют причалы, которые проверяются на грузоподъемность и устойчивость к нештатным ситуациям.