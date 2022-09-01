«Эммануэль, надо исправляться»: что скрыто за заявлением Макрона о продолжении диалога с Россией

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией. Подобное заявление стоит связывать с тем, что французский президент претерпевает не лучшие времена. Ему приходится говорить о диалоге с российским государством для сохранения собственных позиций. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Сергей Маркелов.

Политика «Да.Да.Нет.Да»

— Франция не старается отойти от антироссийской полемики, даже несмотря на заявление Макрона. Она и не отходила от нее. В свое время в политике был такой мем «Да.Да.Нет.Да». Эту историю сегодня демонстрируют все политики Европы. «Да.Да.Нет.Да» в свою очередь можно разбить на один рабочий день. С утра: «Да, за Россию надо договариваться», в обед: «Да, за Россию надо договариваться», во время ужина: «Нет, за Россию не надо договариваться», а перед сном опять: «Да, за Россию надо договариваться». Это состояние непоследовательности, никто там не думает даже тактически, люди думают оперативно: здесь и сейчас, — пояснил он.

При этом эксперт предполагает, что на данном этапе во Франции было выявлено не лучшее время для каких-либо агрессивных нападок в сторону России. Так, на это могли повлиять различные факторы.

— Условно говоря, французские аналитики изучили статистику, где выявили много негативного в адрес Макрона. Помимо этого, Газпром расторг контракт с французской компанией Engie. Накопилось, вот и положили на стол президенту бумагу со словами «Уважаемый Эммануэль, 80 процентов гадостей про Францию пишут, 20 процентов — хорошего. Надо исправляться». После этого он и говорит, что с Россией надо договариваться. Мы имеем конъюнктуру, которая постоянно меняется. Безусловно, Франция последовательно не держит какой-либо тренд. Она держит четыре-пять трендов. От полного отрицания РФ до полного ее поддержания, — отметил специалист.

На Макрона наплевать

По словам эксперта, украинскую сторону сейчас в меньшей степени волнуют заявления Макрона, поскольку он не входит в топ мировой повестки.

— Со стороны Украины сейчас не стоит ожидать какой-то реакции, поскольку их волнует иное. Как работает на Украине, какая тема вылезает на повестку, такую они и отрабатывают. Сейчас в топе МАГАТЭ и Запорожская АЭС. На Украине сейчас президент Франции на 50-м ряду в повестке. На Макрона временно наплевать, а потом опять возникнет подобная история, — сказал он.

Раскол в странах Евросоюза можно назвать ложным, однако существующим. В большинстве своем страны Восточной Европы пытаются спровоцировать Россию на различные действия. Маркелов считает их позицию достаточно агрессивной, однако даже она была заранее запланирована.

— Полноценного раскола в странах Евросоюза ожидать не приходится. Важно понимать, что называется расколом ложным и настоящим. Объективный раскол в ЕС произойдет в том случае, если друг другу наплюют в лицо три страны: ФРГ, Франция и Великобритания. Вся остальная история не имеет отношения к расколу. Это относится к тому, что некоторым странам в ЕС временно выданы определенные функции, которые они должны выдержать. В частности, странам Балтии, Польше, Чехии и другим странам Восточной Европы дана функция провоцировать, огрызаться своими высказываниями, — заявил политолог.

Собеседник «ВМ» подчеркивает, что за подобные действия эти страны получают от ЕС помощь в виде закрытия «дырявых» бюджетов и защиты от НАТО.