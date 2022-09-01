«Народ хочет перемен»: зачем Токаеву внеочередные выборы президента и кто будет его оппонентом

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о проведении этой осенью внеочередных президентских выборов. Такое решение принято в связи с требованием казахстанского общества о необходимости перемен в стране. После январских событий Токаеву удалось укрепить свою власть, однако ее необходимо подтвердить реальными выборами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Перемены

Собеседник «ВМ» подчеркивает, настоящая смена власти произошла в Казахстане лишь после январских столкновений. По его словам, в этот момент Токаев сумел убрать гегемонию Назарбаева.

— Это предложение было продиктовано рядом моментов. Так, в обществе был запрос на подобное мероприятие. На самом деле Токаев чувствует общественный запрос на перемены. Собственно, прошедший в начале года референдум по изменениям в конституцию, он тоже был про это. Попытки реализовать заявленную президентом программу «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан» — прим. «ВМ»). Общество хочет перемен после январских погромов и после настоящей смены власти в стране. Собственно говоря, Токаев был квазипрезидентом с 2019 года, когда Назарбаев его вместо себя поставил. Полнота власти Токаеву, мягко говоря, не принадлежала, таковая у него появилась после подавления попытки мятежа в январе 2021 года, — пояснил он.

Эксперт считает, что любой полноценный президент хочет подтвердить свою легитимность с помощью проведения выборов. Однако на данном этапе Токаев не имеет огромной поддержки среди элитариев страны, поскольку большая часть из них видит себя в качестве реального главы государства.

— Теперь он стал полноценным президентом. Полноценному президенту необходимо подтвердить свою полноценную, а не квазилегитимность. Это делается через выборы. Кроме того, необходимо «отряхнуть» с себя тень из прошлого в виде Назарбаева, но и подбодрить элиту страны, которая вся остается «непротокаевская». Большинство элитариев — это все люди, доставшиеся Токаеву в наследство от отца — основателя казахстанского суверенитета. На мой взгляд, элитарии Казахстана не испытывают теплых чувств к нынешнему президенту. Многие считали, что он президент временный и неполноценный. Он посидит немного, и его сменит настоящий президент. Многие в казахстанской политике считали, что этим настоящим президентом должен стать кто-то из них. Доброжелателей у Токаева не очень много среди руководящего управляющего класса и среди бизнес-элиты, — отметил специалист.

Кандидаты и отношения с РФ

Тем не менее действующему казахстанскому лидеру в первую очередь стоит привлечь управляющих людей в политических кругах страны. Также собеседник «ВМ» отметил, что у Токаева имеются проблемы в создании хорошей команды, которая выступит за него.

— Его основная задача — перетянуть управляющих людей из центра и регионов на свою сторону. Она важнее даже, чем понравиться населению. Население при этом тоже не до конца воспринимает Токаева как полноценного руководителя страны, однако январские события многое поменяли. Сейчас идет процесс создания команды нового президента. У него с командой беда, потому что Токаев слабо укоренен в казахстанских джунглях, долго жил не в Казахстане. Всем, что он имеет, обязан, конечно, Назарбаеву, — сказал он.

Однако в качестве реальных кандидатов отметить кого-то не удастся, уточнил эксперт. По его словам, те, кто мог бы бросить вызов Токаеву, давно находятся на пенсии. Помимо этого, большинство из потенциальных оппонентов находятся за границей. Говоря о России, Грозин считает, что главе Казахстана нет смысла портить отношения с Москвой, поскольку между странами существует экономическая зависимость.

— С одной стороны, Токаев будет чувствовать себя более уверенно и независимо в случае победы. Однако насколько он независим, показал тот же январь. Если бы не российские десантники, то родственники Токаева ходили бы на кладбище, носили бы ему цветы. С ним неприятность случилась бы, если бы ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности — прим. «ВМ») задержалась на несколько дней, — заявил специалист.

Грозин добавил, что в целом существует объективная реальность зависимости экономик РФ и Казахстана друг от друга. Так, 80 процентов всего сырьевого экспорта казахстанской республики идет через территорию России.