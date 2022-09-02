Берлускони обратился к итальянской молодежи через TikTok

Фото: European Union 2011 PE-EP/Pietro Naj-Oleari

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которому скоро исполнится 86 лет, завел профиль в популярной социальной сети TikTok. В своем первом ролике политик обратился к итальянской молодежи.

Экс-глава правительства страны напомнил, что этой соцсетью пользуется более пяти миллионов итальянцев, 60 процентов из которых моложе 30 лет. Берлускони заметил, что немного завидует молодому поколению и хочет общаться с ним с целью обсуждения проблем, волнующих тех, кто значительно моложе его.

— Мы обсудим ваше будущее и то, как мы хотим сделать Италию страной, которая может дать вам новые возможности и шанс осуществить ваши мечты, — добавил экс-премьер Италии, пообещав поговорить с молодежью о пунктах программы партии в преддверии всеобщих выборов в стране, которые пройдут 25 сентября.

Также, как сообщает газета «Известия», экс-глава кабинета министров Италии Маттео Ренци, возглавляющий политическую партию «Живая Италия», завел аккаунт в TikTok одновременно с Берлускони.

В середине августа бывший премьер Италии выразил мнение, что его стране необходимо отказаться от газа из России до того, как Москва примет решение о прекращении поставок голубого топлива на Апеннины.