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В Роспотребнадзоре оценили риски распространения полиомиелита внутри страны

Егор Провоторов
Общество
В Роспотребнадзоре оценили риски распространения полиомиелита внутри страны
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Даже одиночное инфицирование полиомиелитом в Нью-Йорке сообщает о том, что возбудитель этого заболевания уже стал циркулировать в городской популяции и может разойтись по миру, полагают эксперты Роспотребнадзора.

В России в группе риска — дети, еще не прошедшие полный курс соответствующей вакцинации, сообщили газете «Известия» в Роспотребнадзоре. Впрочем, с учетом количества привитых в стране на уровне 97 процентов, шансы на разнесение завезенного из-за рубежа вируса, если подобное случится, очень малы, убеждены специалисты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Россию как страну, свободную от полиомиелита, в 2002 году. В Роспотребнадзоре уточнили, что в ряде стран все еще сохраняется нестабильная ситуация с этой инфекцией, поэтому риск завоза вируса в РФ также сохраняется.

Единственным средством профилактики полиомиелита в настоящий момент остается полный курс вакцинации от этой инфекции.

В начале августа инфекционист Юрий Венгеров оценил опасность вируса полиомиелита и вероятность его распространения в России.

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