Врач-диетолог рассказала о связи онкологии с изменениями веса

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Такие признаки, как стремительное изменение веса, могут означать наличие масштабных проблем со здоровьем. Об этом рассказала журналистам врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

По словам специалиста, быстрое похудение может сигнализировать о туберкулезе, онкологии или тиреотоксикозе, поэтому требует как можно более скорого обращения ко врачу. При потере аппетита и чувстве тошноты, говорящей о системной интоксикации, Тихомирова также порекомендовала пройти медобследование.

Быстрый же набор веса, по словам собеседника агентства «Прайм», приводит ко всем болезням, которые могут возникнуть из-за избыточного питания, что также опасно для здоровья.

Избыточный вес, как заметила Тихомирова, лишний вес и постоянная жажда могут указывать на сахарный диабет. Быстрый набор килограммов вкупе с онемением ног у курильщика могут говорить о хроническом сужении артерий, а с внезапной потерей сознания — рассеянный склероз или опухоль мозга.

— Необходимо сделать УЗИ артерий конечностей, потому что это может говорить о таком грозном заболевании у курильщиков, как облитерирующий эндартериит. Речь идет о хроническом сужении артерий на фоне постоянного курения, — предупредила диетолог.

В конце июля врач общей практики Фариха Саридж заявила, что жидкий стул и спазмы живота являются самыми распространенными симптомами рака толстой кишки.