Ярмарка встречает писателей, издателей, художников и читателей

Посетительница Московской международной книжной ярмарки Дина Зарипова выбирает интересную для себя литературу / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

2 сентября в Гостином Дворе откроется 35-я Московская международная книжная ярмарка. Она объединит издателей, писателей, художников и читателей.

Московская международная книжная ярмарка традиционно охватывает все тематические сферы. На многочисленных площадках гости найдут литературу по своим интересам. В этом году впервые площадка художественной литературы объединилась вместе с нон-фикшен.

— Разные жанры мы представим на трех площадках ММКЯ. У нас запланированы 133 мероприятия. В программе заявлены 185 авторов и 28 издательств, — рассказала куратор программы художественной и нон-фикшен литературы ММКЯ Ольга Прохорова. — Гостей ждут все сегменты нон-фикшен: историческая литература, книги о геополитике, психологии, здоровье, музыке, кино. На наших площадках пройдут лекции о развитии космоса, астронавтики и искусственного интеллекта. Много и молодежной литературы. Мы отмечаем рост потребности и интереса к ней. Молодежь покупает бумажные книги, читает авторов — своих ровесников. Большая программа посвящена литературе авторов, которым 20–30 лет.

Запланирована программа и к столетию издательства «Молодая гвардия». На площадке можно будет встретиться с авторами известной серии ЖЗЛ. А в преддверии 60-летия писателя Виктора Пелевина подготовлена выставка народных обложек к произведениям Виктора Пелевина. Это работы, подготовленные к конкурсу одного из крупнейших издательств еще в 2014 году. Более 1500 иллюстраций созданы как художниками-любителями, так и профессионалами. Некоторые из них уже украшают обложки.

Но многие рисунки так никто и не увидел. Поэтому гости смогут посмотреть, как по-разному люди воспринимают творчество писателя.

И уже в сентябре этого года объявят второй этап конкурса народных обложек к книгам Виктора Пелевина, изданным после 2014 года. Традиционно книжный фестиваль поддерживает и самостоятельных авторов. Людям, которые пишут книги и хотят их издать, будет интересно посетить тематические встречи с издателями.

На них спикеры поделятся опытом, как эффективно взаимодействовать с медиакомпаниями и выпустить свою книгу. Партнеры фестиваля также расскажут, как правильно делать электронные книги и продвигать их среди читателей. Поделятся своим опытом и звездные авторы: оперная певица Любовь Казарновская, психолог и журналист Михаил Лабковский, актер Камиль Ларин.

— Мы считаем, что лучший читатель — тот, кто хочет быть писателем, — подчеркнул директор ММКЯ Андрей Гельмиза. — Поэтому мы всех приглашаем попробовать написать книжку хотя бы про свою специальность. И в программе нон-фикшен выступают эксперты, которые стали знаменитыми как профессионалы своего дела. И их книги показывают результат деятельности.

Андрей Гельмиза добавил, что ярмарка обширная. Поэтому на посещение лучше иметь в запасе побольше времени и заранее планировать визит. Подробная программа на официальном сайте. Есть разовые билеты за 150 рублей и единые за 400 рублей, которые позволят посещать ярмарку многократно. Кроме того, присоединиться к литературному празднику можно и в режиме онлайн.

В рамках книжной ярмарки также пройдут и более 40 бесплатных мероприятий в библиотеках в разных округах столицы.

— Хотелось бы привлечь внимание нашей аудитории к этому мероприятию, — отметил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. — Вся книжная масса, которая существует в нашем городе, будет представлена на нашем библиотечном стенде в Гостином Дворе. Там же можно будет получить единый читательский билет.

Крупнейшим отраслевым мероприятием на ММКЯ станет конференция «Книжный рынок России — 2022». Ее организует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Российским книжным союзом. Пройдет и круглый стол на тему: «Национальная литература в контексте современного литературного процесса России».

— Это очень важный вопрос. Потому что события, которые происходят в мире, вызывают вопросы: что же такое национальная литература и каково ее место сегодня, какова ее миссия? Должна ли она ложиться в основу националистических трактовок, узурпируя лучших писателей в свою пользу. Мы видим это на примере того, как ни с того ни с сего останки Гоголя пытаются вернуть некоторые буйные русофобы, как превратили в националиста Тараса Шевченко — он был предан своей родине, но интерпретируется это в узком смысле, — рассказал Александр Кибовский.

Книжная ярмарка будет работать по 5 сентября.

Ежедневно с 11 утра гостей будет ждать более 350 мероприятий. Среди них лекции, встречи с писателями, иллюстраторами, отечественными художниками-комиксистами. Подготовлена и масштабная детская программа с мастер-классами и интерактивными занятиями.