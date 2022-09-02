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Владислав Овчинский: В ОЭЗ Москвы запустили производство школьной формы

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В ОЭЗ Москвы запустили производство школьной формы
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Ортомода» — крупный российский производитель ортопедической обуви и адаптивной одежды — начала выпускать школьную форму. В настоящее время она выполняет заказ одного из столичных особых семейных центров на 100 комплектов. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания «Ортомода» специализируется на разработке и производстве ортопедической обуви и адаптивной одежды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С 2019 года она имеет статус резидента столичной особой экономической зоны «Технополис «Москва»».

— Сегодня компания за счет статуса резидента освобождена от налогов на имущество, землю и транспорт, а ставка налога на прибыль для нее составляет лишь два процента. В 2022 году она расширила ассортимент и аудиторию своей продукции и начала отшивать школьную форму. В собственной экспериментальной лаборатории предприятия технологи разрабатывают предметы школьного гардероба с широким размерным рядом. В настоящее время компания выполняет заказ на 100 комплектов для одного из столичных особых семейных центров, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Так, в компании разработали эргономичную модель костюма тройка для мальчиков и девочек, которую также можно сшить по индивидуальным размерам. Форма произведена из натуральных материалов, которые обладают высокими износостойкими свойствами и не сковывают движения.

По словам генерального директора ОЭЗ, Геннадия Дегтева, помимо одежды, компания более 20 лет выпускает ортопедическую обувь для детей и взрослых.

Экономика Владислав Овчинский Департамент предпринимательства и инновационного развития
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