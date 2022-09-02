Состоялась премьера сериала «Властелин колец: кольца власти»

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Состоялась премьера двух первых серий сериала «Властелин колец: кольца власти», основанного на книге Джона Толкина «Сильмариллион». Остальные шесть эпизодов будут выходить еженедельно каждую пятницу до 14 октября.

События картины происходят за тысячи лет до событий романов «Властелин колец» и «Хоббит». В основу сюжета сериала легла история создания колец власти для всех рас, населяющих Средиземье. Девять колец были созданы Сауроном и кузнецом Келебримором.

Отмечается, что на создание первого сериала было потрачено около 500 миллионов долларов. При этом на главный сериал года — «Дом Дракона» — HBO потратили только 90 миллионов долларов. Большие затраты говорят о том, что создатели возлагают на проект огромные надежды.

24 августа в Сети появился официальный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти».

В трейлере знакомят с такими персонажами, как Галадриэль, Эльронд, верховный король Гиль-Галад, король гномов Дурин Третий и принцесса Диса. Кроме того, зрители могли заметить несколько локаций, которые покажут в сериале. Среди них Туманные горы, леса эльфийской Линдона и островное королевство Нуменор.