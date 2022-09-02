Нет товара — нет денег: специалист объяснил, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн

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Приобретая товары в интернете, важно выбирать надежный сайт, а при наличии подозрений — искать отзывы других людей. Кроме того, не стоит переводить деньги до осуществления покупки, если есть сомнения в надежности продавца. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, на сегодняшний день существует несколько основных способов разводов по интернету.

— Нередко люди ищут какой-то конкретный товар (например, телефон или полотенце) и попадают в поиске на презентабельный сайт. Любой сайт в интернете может выглядеть как угодно, но человеку кажется, что если хорошие дизайн и название, то он не будет обманут. Этим пользуются мошенники, часто подделки продаются именно на таких сайтах или же там не продается вообще ничего, — рассказал собеседник «ВМ».

Если сайт вызывает недоверие, можно отправить его адрес в поисковик, добавив слово «отзывы». Это позволит ознакомиться с мнениями других людей о сайте и вовремя вычислить мошенников, объяснил Муртазин.

Чтобы не наткнуться на мошенников, важно не отдавать продавцу деньги, если нет уверенности в нем, подчеркнул специалист.

— Никогда не нужно переводить деньги до получения товара, если вы не уверены в продавце. Если вам предлагают перевести деньги не на счет компании, а на личную карту или по номеру телефона, это почти на сто процентов мошенники. Если вы покупаете товар у компании, оплата идет не на личный счет, а на счет компании. Это может быть ИП, ООО — не так важно, но это счет компании, — подчеркнул эксперт.

Если на электронную почту присылают невероятно выгодное предложение (например, купить дорогой телефон в ближайшие 20 минут за половину стоимости), это тоже будет разводом, резюмировал собеседник «ВМ».