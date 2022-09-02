Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал о конфликте с Андреем Губиным из-за песни.

По его словам, инцидент произошел после того, как участник «Фабрики звезд-4» Антон Зацепин исполнил песню «Ниже ростом только Губин». После этого сам Андрей признался, что ему было неприятно слушать эту композицию.

— Дорогой Андрей, я тебя очень люблю. Ты прекрасный талантливый парень. С нетрепением жду твоего возвращения на сцену. Можем даже придумать совместную песню для того, чтобы поставить точку в этой истории, — объяснил Николаев.

Также композитор вспомнил, как Губин приходи в гости на «Фабрики звезд» и даже хотел исполнить эту песню вместе с Антоном, передает «Комсомольская правда».

До этого телеведущая Юлия Барановская вспомнила о конфликте с певицей Глюкозой (Наталья Чистякова-Ионова), который произошел несколько лет назад. По ее словам, звезды встретились на одном из светских мероприятий, после чего Глюкоза неуместно высказалась в сторону ведущей, после чего отношения между ними стали напряженными.