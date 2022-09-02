Владислав Овчинский: Столичная компания выпустила свыше полумиллиона карт «Москвенок» для первоклассников с отечественным чипом

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания к новому учебному году изготовила свыше полумиллиона школьных электронных карт «Москвенок» на отечественном чипе, которые предназначены для выдачи первоклассникам. Об этом сообщил в пятницу, 2 сентября, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Школьная карта «Москвенок» позволяет родителям оформить заказ на горячее питание ребенка на портале mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», проверить, когда ребенок был в школе, колледже или детском саду, проконтролировать питание в столовой и покупки в буфете, а также удаленно пополнить лицевой счет. Дети могут использовать карту как пропуск в образовательные организации и музеи столицы, оплачивать горячие завтраки, обеды и покупки в школьном буфете. С каждым годом появляются новые виды идентификаторов, которые могут использоваться для прохода в учебное заведение: браслеты, брелоки, попсокеты, наклейки и другие виды носителей.

— В Москве отрасль микроэлектроники представлена 48 предприятиями, где работает более 10 тысяч человек. Город стремится к технологическому суверенитету и постоянно совершенствует выпускаемую продукцию. Так, один из столичных производителей к новому учебному году в два раза нарастил свои мощности по выпуску школьных карт с отечественным чипом и изготовил более полумиллиона экземпляров, — рассказал Владислав Овчинский.

Школьные карты «Москвенок» на российском чипе начали производить в столице в 2019 году. Увеличение объемов производства не только исключит зависимость от зарубежных поставщиков, но и позволит в будущем расширить цифровые возможности для юных москвичей, добавил Овчинский.

— Сначала эти карты изготавливались на базе зарубежных чипов, однако, следуя общему тренду импортозамещения, в 2019 году предприятие предложило в пилотном режиме рассмотреть поставку на чипе «Микрон». Проект оказался успешным и впоследствии позволил поэтапно увеличивать долю в общем объеме продукции на отечественном чипе. К новому учебному 2022 году 100 процентов изделий, изготовляемых ISBC, переведены на российский чип MIK1K, — отметил директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC Александр Якичев.

Он добавил, что компания ISBC в ближайшее время планирует перевести на отечественные чипы силиконовые браслеты и брелоки.