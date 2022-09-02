Сергунина: Разработчиков со всей России приглашают на IT-соревнование Moscow Travel Hack

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Набор участников хакатона Moscow Travel Hack — 2022 начался в Москве. Присоединиться к соревнованию по разработке цифровых продуктов для индустрии туризма и гостеприимства могут IT-специалисты и представители креативных индустрий со всей России. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Соревнование пройдет 15–16 октября в очном формате. 40 команд по пять человек будут разрабатывать решения, которые помогут улучшить цифровой туристический сервис Russpass. Задачи для участников подготовили с учетом реальных запросов представителей отрасли. Призовой фонд хакатона — 2,5 миллиона рублей, — заявила она.

Сергунина напомнила, что хакатон Moscow Travel Hack пройдет уже в третий раз. В этом году к участию приглашаются не только IT-специалисты, но и представители креативных индустрий — дизайнеры, менеджеры, аналитики пользовательского интерфейса и маркетологи.

1/2 Фото: Пресс-служба Мостуризма 2/2 Фото: Пресс-служба Мостуризма

Первый трек включает следующие задачи: внедрение новых функций и улучшение существующих, а также развитие системы лояльности. Дизайн-трек посвятят совершенствованию интерфейса сайта и приложения. В маркетинговый трек войдут анализ целевой аудитории и построение механизмов продвижения сервиса.

Кроме того, участникам будут помогать наставники, представляющие сервис Russpass, российские и зарубежные эксперты TravelTech-рынка.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва занимает лидирующие позиции по выдаче льготной IT-ипотеки. Так, в рамках новой программы ипотеки для IT-специалистов за три месяца в городе выдали 688 кредитов на сумму 8,55 миллиарда рублей.