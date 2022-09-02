Народный календарь. Как уберечься от бед 3 сентября

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3 сентября Православная церковь почитает память Фаддея — апостола от семидесяти, еврея по происхождению, родившегося в городе Эдессе (Сирия). Еще 3 сентября почитается память мученицы Вассы и ее чад, мучеников Агапия, Писта и Феогния.

Чтобы уберечься от бед, нельзя сегодня вытирать лампы от пыли, в противном случае в вашей жизни наступит плохой период, который принесет одни беды и разочарования.

В Древней Руси считалось, что незамужние девушки должны сидеть в этот день дома. Известно, что мимо жилища таких дам может пройти красивый юноша, который возьмет их в жены.

По народным приметам 3 сентября нельзя:

— слушать советы других людей;

— совершать многочисленные финансовые траты: к нищете;

— выбрасывать скорлупу от вареного и съеденного утром яйца;

— носить вещи темных цветов, иначе начнутся ссоры, измены, конфликты с любимым человеком.

Приметы погоды:

Если на Фаддея ясно, то еще четыре недели будет стоять теплая и солнечная погода.

По ветру судили о погоде на ближайшее время: северный — похолодает, южный — к теплу, восточный — к солнечной погоде, западный — к дождю.

Много желудей уродилось к этому дню — на Рождество будет много снега.

Куры линяют — зима будет теплой.

Мыши зерно воруют — к холодной и снежной зиме.

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