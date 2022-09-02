Эксперт Беляев объяснил, почему Union Pay ограничила прием в России своих заграничных карт

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Терминалы российских банков перестали принимать карты платежной системы Union Pay, которые были выпущены за рубежом. В первую очередь подобное решение стоит связывать с антироссийскими санкциями, которые влияют на работу с долларом и евро в стране. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Причина таких ограничений одна и та же по сути. Union Pay — это платежная система, для подключения к ней нужно, чтобы она была выпущена определенным банком. Мы знаем, что в России платежи, связанные с расчетами в долларах и евро, ограничены из-за односторонних санкций. Отсюда вот и возникает подобное ограничение совершенно не экономического, а силового характера. Они вводятся из-за политических соображений теми странами, которые эмитируют свою валюту. В данном случае это могут быть доллары или евро, они в одностороннем, силовом и, надо сказать, не легитимном порядке ограничивают платежи. Гражданам можно порекомендовать только одно: пользоваться какими-то другими способами оплаты или уходить из долларов, евро в другие валюты, которые не попадают под эти односторонние санкции, — пояснил он.

При этом эксперт отметил, что до введения санкций в России не было каких-либо проблем с проведением операции с третьей валютой. Кроме того, собеседник «ВМ» уточнил, что Union Pay действует в десятках стран мира.

— Если эта система является мультивалютной, то там могут быть ограничения по переводу валюты одной в другую. Когда переводы осуществляются, то они же необязательно напрямую идут «юань на юань». Там идет с использованием третьей валюты. Такой механизм работал до санкций. Есть односторонние санкции по доллару и евро, ограничения именно в этих валютах. Это ставит шлагбаумы на проведение подобного рода операций. Union Pay действует в очень многих странах, там несколько десятков стран, где она формально действует, — отметил специалист.

Но при этом Беляев добавил, что с юанем могут возникнуть определенные ограничения и в других странах.

— Однако юань — регулируемая государством валюта, она не до конца конвертируемая. В ряде стран, где даже Union Pay формально действует, там могут быть определенные ограничения. В основном по тем банкам, по которым такая система обслуживается, — сказал он.

Также финансист заявил, что в России существует своя платежная система, которая действует без каких-либо ограничений. На обычного россиянина, использующего средства внутри отечественного рынка, не повлияют подобные ограничения.

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