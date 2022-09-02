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Народный календарь

Народный календарь. Чего нельзя делать 5 сентября, чтобы не потерять здоровье и достаток

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 5 сентября, чтобы не потерять здоровье и достаток
Фото: depositphotos

5 сентября Православная церковь почитает память Луппа Солунского. В этот день запрещается подметать пол и выметать сор, чтобы совершенно случайно не вымести свое здоровье, благополучие и достаток. Пылесос также применять нельзя. Помимо этого, 5 сентября нельзя покидать свое место работы, совершать резких перемен в жизни, строить планы и начинать новые дела.

Приметы погоды:

— Если утром мороз, то зима рано наступит;

— Нет заморозков – сентябрь будет теплым;

— Листья «лицом» к земле падают — к мягкой и теплой зиме, «лицом» к небу — к холодной;

— Журавли летят низко над землей — зима поздняя и теплая, летят быстро и не кричат в полете — к непогоде.

Именины отмечают: Павел, Арсений, Елизавета, Иван, Николай, Федор, Юрий.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 5 сентября, чтобы не потерять здоровье и достаток
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