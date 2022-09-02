Народный календарь. Чего нельзя делать 5 сентября, чтобы не потерять здоровье и достаток

5 сентября Православная церковь почитает память Луппа Солунского. В этот день запрещается подметать пол и выметать сор, чтобы совершенно случайно не вымести свое здоровье, благополучие и достаток. Пылесос также применять нельзя. Помимо этого, 5 сентября нельзя покидать свое место работы, совершать резких перемен в жизни, строить планы и начинать новые дела.
Приметы погоды:
— Если утром мороз, то зима рано наступит;
— Нет заморозков – сентябрь будет теплым;
— Листья «лицом» к земле падают — к мягкой и теплой зиме, «лицом» к небу — к холодной;
— Журавли летят низко над землей — зима поздняя и теплая, летят быстро и не кричат в полете — к непогоде.
Именины отмечают: Павел, Арсений, Елизавета, Иван, Николай, Федор, Юрий.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»: