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Выдавшего грамоты с гербом Украины руководителя детсада в Чите уволили

Лейла Алиева
Общество
Выдавшего грамоты с гербом Украины руководителя детсада в Чите уволили
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Комитет образования Читы решил уволить руководителя и педагога детского сада № 73 из-за выдачи грамот с украинским гербом своим воспитанникам. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.

— Учредителем дошкольной организации — комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей, — говорится в сообщении.

Накануне в Сети распространилась информация о том, что детском саду Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. В связи с этим комитет образования организовал проверку, а грамоты заменили новыми, пишет РИА Новости.

В Подмосковном детском саду «Бобренок» 27 июля на воспитанников с потолка упала штукатурка. В результате пострадали трое дошкольников, двоим из них оказали помощь на месте, а третьего госпитализировали.

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