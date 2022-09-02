Прокуратура рассказала, кого не могут высадить из транспорта

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Высадка из общественного транспорта за неоплаченный проезд пассажиров младше 16 лет, если их не сопровождают взрослые, запрещена. Об этом в четверг, 1 сентября, в эфире программы «Ваше право» на «Вечерка ТВ» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, если пассажир без билета отказывается оплатить проезд, то, согласно закону, он должен сойти на ближайшей остановке. Однако на детей в возрасте до 16 лет, едущих без сопровождения взрослых, это требование не распространяется.

— Часть 2.1 статьи «Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса» КоАП РФ предусматривает административную ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — отмечает Нефедова.

Руководитель пресс-службы надзорного ведомства добавила, что если безбилетника высаживает водитель, он может получить штраф в размере пяти тысяч рублей.

— Также данный закон распространяется и на должностных лиц. Им грозит от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей штрафа, — резюмировала Нефедова.

Идея такого закона появилась после регистрации большого количества прецедентов высадки детей из общественного транспорта. Зафиксирован случай, кондуктор выгнал 12-летнюю девочку из автобуса поздно вечером, несмотря на двадцатиградусный мороз. Так что такое нововведение было сделано в первую очередь для безопасности юных жителей столицы, подчеркнула представитель ведомства.