Эксперт объяснил необходимость экзамена на знание ПДД для водителей электросамокатов в РФ

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В Москве для водителей электросамокатов могут ввести тестирование на знание правил дорожного движения. Подобная инициатива должна быть введена на всеобщей основе, поскольку электросамокат по своим характеристикам не подходит под термин «Пешеход в ПДД». Такое мнение «Вечерней Москве» высказал эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов.

В чем важность введения такой инициативы?

Эксперт подчеркивает, что электросамокаты в большей степени не имеют отношения к пешеходам. По его словам, это точно такое же транспортное средство, как и автомобиль, для управления которым надо знать ПДД.

— Я солидарен с позицией Верховного суда РФ по делу Давида Чипичяна, который сказал: «В силу того, что написано в правилах дорожного движения, вполне себе достаточно для идентификации этого способа передвижения». Транспортным средством считается устройство, предназначенное для перемещения по дорогам размещенных на нем людей или грузов. А механическим транспортным средством является устройство, оборудованное двигателем до 250 ватт, — это будет электровелосипедом; от 250 ватт до 4 Квт — мопед. Для управления мопеда в РФ требуются водительское удостоверение категории «М» или любой другой категории. Поэтому необходимо не просто тестирование на ПДД, а нужно требовать от лиц, которые управляют самокатами, наличие водительского удостоверения на мопед, — пояснил он.

При этом собеседник «ВМ» назвал необоснованным приравнивание электросамоката к термину «Пешеход в ПДД».

— Кто говорит, что электросамокат — пешеход, введены в заблуждение необоснованной риторикой вокруг термина «Пешеход в ПДД». Там сказано, что к пешеходам приравниваются передвигающиеся на роликовых коньках, самокатах и иных аналогичных транспортных средствах. Правило дорожного движения, говоря о самокатах, не устанавливают правила аналогии, по которой приравниваются к пешеходам. Судя по перечню, речь идет о транспортных средствах, приводимых в движение мускульной силой лиц, чего нельзя сказать про электросамокат с мощностью двигателя больше 250 ватт, — отметил Попов.

По его словам, данное нововведение не одобряется на законодательном уровне, поскольку это не выгодно кикшеринговым компаниям. Так, подобный бизнес принесет огромные деньги в силу того, что не требует каких-либо корректировок касательно водительского удостоверения.

— У кикшеринговых компаний, которые развивают этот бизнес, подавляющее большинство электросамокатов мощностью 350 плюс ватт. Значит, для управления их снарядами тоже требуется водительское удостоверение. Меры не предприняты по данному вопросу, потому что кикшеринговый транспорт — это очень доходный и быстрорастущий бизнес, именно на почве того, что якобы не требуются никаких корректировок водительского удостоверения. Как только мы начнем требовать от кикшеринга водительские права, то мы сразу же увидим снижение спроса на данный вид передвижения, — сказал эксперт.

Электросамокат — это пешеход?

По словам Попова, многие люди уверены, что вывод электросамокатов на проезжую часть увеличит число ДТП на дорогах, однако это является огромным заблуждением. В частности, наибольшее количество происшествий с электросамокатами — это столкновения «самокат-пешеход».

— Те, кто говорят, что в этом случае электросамокат вынужден будет спуститься с тротуара на проезжую часть и это повлечет увеличение количества ДТП, думаю, что лукавят. Во-первых, само число самокатчиков сократится, поскольку нужно будет водительское удостоверение. Во-вторых, человек, у которого будут права, будет адекватно представлять все риски и угрозы при движении на проезжей части в силу изучения ПДД. В-третьих, большая часть ДТП с электросамокатами — это столкновения «самокат-пешеход», многие из которых мы просто не фиксируем. Главные риски сейчас испытывают пешеходы, — заявил специалист.

Собеседник «ВМ» уточнил, что на данном этапе ни в одном из нормативных документов не предусмотрено наличие регистрационных документов у пользователей электромопеда.

— Единственной проблемой в данном вопросе считается то, что никаким нормативным документом не предусмотрено, чтобы пользователи электромопеда или просто мопеда имели при себе регистрационные документы. В России существует Федеральный закон «О регистрации транспортных средств», он не предусматривает регистрационные действия с мопедами, которые позволили бы иметь документы, устанавливающие его мощность. Поэтому для того чтобы исправить ситуацию, я думаю, необходимо задуматься о процедуре некой государственной маркировки всего, что передвигается по дорогам с мотором и не попадает под ФЗ «О регистрации транспортных средств», — поделился Попов.

Так, в ходе этой госмаркировки должна быть установлена мощность транспортного средства путем проведения технической экспертизы. Специалист добавил, что она должна быть внесена в регистрационный документ.