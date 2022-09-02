Фото: Telegram / Дептранс Москвы

С начала лета контролеры-роллеры «Московского паркинга» помогли уже двум тысячам водителей. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 2019 года в столице работают контролеры на роликовых коньках — за день они успевают охватить большее число парковок и помочь большему числу водителей, чем пешком. За это лето контролеры-роллеры ответили на вопросы 2 тысяч автомобилистов о платных парковках, — заявил руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Контролеры на роликах продолжат работать, пока позволяет погода, потом они вновь вернутся к обычному формату. За это лето контролеры-роллеры проверяли соблюдение правил остановки и стоянки, а также передавали информацию о нарушениях в МАДИ и ГИБДД, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что сотрудники «Московского паркинга» будут проходить обучение в очках виртуальной реальности в МГУУ при правительстве Москвы. Отмечается, что обучение в подобном формате будет проходить ежедневно.

Группы рассчитаны на восемь человек. Длительность самих занятий составит два часа. За это время сотрудники АМПП пройдут симуляцию работы контролера, в рамках которой они будут фиксировать номера автомобилей, общаться с водителями, проходить маршруты и так далее.